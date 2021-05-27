Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele kapsamında, Covid-19 aşısı için kırsaldan merkeze hastaneye gidemeyenler için ücretsiz servis tahsis edildi.

Tunceli Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekip ile kırsal yerleşim yerlerinde oturanlar, Covid-19 aşısı uygulanmak üzere evlerinden servisle alınıyor. Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra aşı olanlar, araçla tekrar evlerine bırakılıyor. Uygulamadan memnun olduklarını belirten köy halkı, emeği geçenlere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-27 16:11:53



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