Ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarıldı

Tunceli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ağaca çıkan kedi, uzun süre burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan alarak kurtardı.
Kurtarılan kedinin tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.