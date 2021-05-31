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Tunceli’de, ceza infaz kurumlarına kurulacak kütüphane için kitap bağışı

İHA

Tunceli’de, ceza infaz kurumlarına kurulacak kütüphane için kitap bağışı

Tunceli’de, Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyasına start verildi.ilk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan yaptı.Başsavcı Atbaş, valilik önündeki stant dışında da şehrin belirli noktalarında kitap bağışı için stantlar kurulacağını da ifade etti.
Açıklamada bulunan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, “Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması için işbirliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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