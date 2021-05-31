Tunceli'de tutuklu ve hükümlüler için kitap kampanyası başlatıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine bağışlanmak üzere, `Bir Kitap Bir Umut´ kampanyası kapsamında Tunceli Hükümet Konağı girişine kitap bağışı standı kuruldu.

Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine bağışlanmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan `Bir Kitap Bir Umut´ kampanyası için, Tunceli Hükümet Konağı girişinde stant kuruldu. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ile adliye personelleri, kurulan standa gelerek kampanyaya destek verdi.

İLK KİTAP BAĞIŞINI BAŞSAVCI YAPTI

Kampanyaya kent sakinlerinin destek vermesi çağrısında bulunan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, "Tuncelili hemşerilerimizden isteğimiz, kitap kampanyasına gerekli hassasiyeti gösterip, bağış yapmalarıdır. İlk bağışımızı biz yaparak, hayırlı olmasını dileyelim. Burada bir standımız var ve farklı yerlerde de bu stantlarımız olacak. Herkesten kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz" dedi.FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-31 12:25:30



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