Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi´nde, 10 metre uzunluğundaki çam ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi kurtardı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-31 12:44:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.