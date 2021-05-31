Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi´nde, 10 metre uzunluğundaki çam ağacına çıkan kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi kurtardı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-05-31 12:44:45
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