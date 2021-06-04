Tunceli’de yarı zehirli Kocabaş yılanı görüntülendi

Tunceli’de yarı zehirli olduğu bilinen kocabaş yılan görüntülendi.

Dağ keçisinden, vaşağına kadar yaban hayatı zenginliği ile bilinen Tunceli'de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya’da görülen yarı zehirli Kocabaş yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanını geziye çıkan vatandaşlardan Murat Özel görüntüledi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık 1,5 metre uzunluğu olduğu belirtildi.

Yarı zehirli olan yılanın bir buçuk metreye yakın olduğunu belirten Özel, “Yılanların tamamı koruma altında olan türler. Doğal döngüde çok önemli rollere sahipler. O yüzden öldürülmemeleri gerekiyor. Sadece dikkatli olmak yeterli. Ben de gezide denk geldim hem kısa bir görüntüsünü aldım hem de fotoğrafladıktan sonra yoluma devam ettim. Çünkü bu türler asabi oluyorlar” dedi.

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