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Tunceli'de köylülerden 'katı atık tesisi' projesine tepki

DHA

Tunceli'de köylülerden 'katı atık tesisi' projesine tepki


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ ve 7 ilçe belediyesinin Sütlüce bölgesinde yapımı planlanan katı atık tesisi, bölgede yaşayan köylülerin tepkilerine neden oldu.
Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçe belediyesi tarafından Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin finansıyla Sütlüce köyü bölgesinde, 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine köylüler, binlerce ağaç kesileceğini ve doğanın tahribata uğrayacağını belirterek, tepki gösterdi.
Tunceli Belediyesi önünde toplanan kalabalık, projenin iptali için çağrıda bulundu. Bölge sakinleri adına hazırlanan açıklamayı okuyan Yılmaz Çelik, "Ormanlarımız, milli servetimizdir. Ormanlarımız partiler, siyasetler üstü bir konu olup herkesi ilgilendirmekte; korunması ve geliştirilmesi de anayasal güvence altında bulunmaktadır. Projenin uygulanmak istendiği alanda 50 binden fazla meşe ve ardıç ağacı yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Oysa projenin uygulanabileceği, üzerinde tek ağaç bulunmayan, tek bir ağacın kesilmeyeceği alanlar, araziler mevcut. Bu ısrar niye? Avrupa'dan gelecek 50-60 milyon lira için milli servetimiz olan ormanlar yok edilemez.
Doğanın hakları ve doğal süreçleri koruma insan hakkından üstündür. Doğanın tahrip edilmesi suçtur. Sütlüce bölgesinin yaşam alanlarında yaşamlarını birebir etkileyen bu projede doğrudan karar ve yetki sahibi Sütlüce halkıdır. Tunceli merkez ve 7 ilçe belediyesine bu yanlıştan dönmeleri, projenin bu bölgede uygulanmasından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-06-04 18:05:20

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