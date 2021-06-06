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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de 2 mahalle, 7 köyde muhtarlık heyecanı

İHA

Tunceli’de 2 mahalle, 7 köyde muhtarlık heyecanı

Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için Tunceli’de 2 mahalle ile 7 köyde seçim heyecanı yaşanmaya başlandı.
Türkiye genelinde 753 mahalle ve köy sandığa gitmeye başladı. Tunceli’de de merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Çemişgezek İlçesi Tepebaşı Mahalleleri ile merkez Sarıtaş Köyü, Çemişgezek İlçesi Cebe, Pülümür İlçesi Gökçekonak, Ovacık İlçesi Paşadüzü, Pertek İlçesi Çukurca, Hozat İlçesi Geçimli ve Taşıtlı köyü’nde seçmenler sabah 08:00 itibariyle oy kullanılmaya başlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen oy verme işleminde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona ereceği belirtildi.

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