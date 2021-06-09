Tunceli’de yavru dağ keçisi koruma altına alındı

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Tunceli’de bulunan ve ekipler tarafından koruma altına alınan yavru dağ keçisi, biberonla beslenmeye başlandı.

Tunceli kırsalında bir vatandaş tarafından yavru dağ keçisi bulundu. Annesinin olmadığını fark eden şahıs, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şubesine bildirdi. Keçiyi bulunduğu yerden alan ekipler, şubeye getirdi. Burada koruma altına alınan yavru dağ keçisi ekipler tarafından biberonla beslenmeye başlandı.

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