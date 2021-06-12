Arpa tarlasındaki yangında 10 dönüm zarar gördü

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde arpa tarlasında çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde, öğle saatlerinde arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler itfaiye ekipleri gelene kadar, yangına kendi çabalarıyla müdahale etti. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2021-06-12 14:41:11
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