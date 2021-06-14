Milletvekili Erol, başarılı öğrenci Mahir'le bir araya geldi

Tunceli'de yaylada çalışarak başarı örneği gösteren şimdi üniversiteye hazırlanan Mahir'i, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti.

Kentin yaylalarında hayvancılıkla uğraşan ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada 2016 yılında hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi’ne yerleşmesiyle dikkatleri çeken Mahir Gündoğdu'yu Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti. Şuanda Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde Tilburg Üniversitesi’ne hazırlanan Mahir'le görüşen Milletvekili Erol, her daim yanında olduklarını dile getirdi.

Köyün efsaneleri olduğuna değinen Milletvekili Gürsel Erol “İş, sanat dünyasında ve eğitimde başarı hikayeleri oluşturmuş bir köydür. En sonda bu köyün eğitimde olan başarısı Mahir evladımızın başarısıdır. Kendisi daha önce TEOG birinci olmuştu. Türkiye’de basının ilgisini de çekmişti. Köyde çobanlık yaparken bir taraftan da hayvanlara bakıyordu. Kısıtlı imkanlarla üniversiteye hazırlanacak TEOG birincisi olmuştu ve Türkiye’de insanların ilgisini çekmişti. Bizde o süreçte Mahir ile bir araya geldik. 5 yıl önce diğer başarılı öğrencilerle beraber Türkiye gezisi yapmıştık. Ankara, İzmir ve İstanbul’a gitmiştik. Çocuklarda son derece başarılı. Onların arasında da tıp ve hukuk fakültesi okuyanlar var. Mahir Robert Kolejini seçmişti. Tabi orada okumak bir ayrıcalıktır. Mahir çıtayı hep yüksek tuttu ve hep de farklılığını ortaya koydu. Şimdi de Hollanda’da üniversitede dünya sıralamasında ekonomi konusunda uzman bir üniversitede okuyacak. Kendileri göre iddiaları, inançları, değerleri ve ilkeleri olan bir evladımız. Türkiye fırsatlar ülkesi. İnsanlara fırsat verdiğiniz zaman, en azından yarışma fırsatı tanıdığınız zaman, eşit koşullar arasında yarıştığı zaman başarı hikayesini oluşturan bir evladımızdır” dedi.

Mahir’in Hollanda’ya gideceğini dile getiren Erol, “Bizde kendisini köyde ziyaret ettik. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte sohbet ettik. Kendisinden sonra kendisi gibi çocuklara örnek olur. Hem onlara destek olur. Kendisine başarılar diliyorum. Ben Mahir’e güveniyorum. İlk gördüğüm andan itibaren de de güvenmiştim. Mahir yaşına göre çok olgun. Bir şımarıklık içerisinde değil. İnsanlar nerede olursa olsun, mevki, makam, eğitimleriniz, ekonominiz, sıfatınız ve unvanınız ne olursa olsun hiçbir zaman geldiği toprakları unutmayacak. Atasını, dedesini, kültürünü ve geleneklerini unutmayacak. Yetiştiği toprakların değerlerinden kopmayacak. Bende bunun mücadelesini veren bir siyasetçiyim. Bu anlamda Mahir’de de aynı yetenekleri görüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye’nin yeni sürecinde Mahir gibi evlatlarımız ülkeye örnek olurlar. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olurlar. Bizden sonra bizim gelemediğimiz yerlere onlar gelirler. Türkiye’ye umut olmalarını diliyorum. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kendisini bir çok hayır severin desteklediğine değinen Mahir ise, bu desteği boşa çıkarmamak için elinden gelene yapmaya çalıştığını aktardı.

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