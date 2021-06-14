Yılanın balık avı görüntülendi

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Tunceli’de çayda balık avlayan yılan görüntülendi.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü’de, Pülümür çayı kenarında yılan balık avladı. Yılanın balığı avlamasını ve balığın çırpınışları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. O anları kayıt eden 28 yaşındaki Umut Yıldız, önce balığı kurtarmayı aklından geçirdiğini, ancak daha sonra bunun doğal döngü olduğunu düşündüğünden vaz geçtiğini aktardı.

Yılanın daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

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