Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat İlçesi Geçimli Köyü, artan Covid19 vakası ve temaslılar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hozat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplanarak, ilçeye bağlı Geçimli Köyü’nde, Covid19 çoklu vaka ve temaslı kişilerin tespit edilmesi nedeniyle, köyün bugün itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Hozat Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Karantina süresince girişçıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Geçimi Köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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