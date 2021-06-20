Tunceli’de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, büyümeden ekiplerin müdahelesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Başkalecik köyü Kerkan mezrasında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. Mezra sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle birlikte, Jandarma ve vatandaşların desteği ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.