Tunceli’de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Tunceli’de otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, büyümeden ekiplerin müdahelesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Başkalecik köyü Kerkan mezrasında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. Mezra sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerle birlikte, Jandarma ve vatandaşların desteği ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
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