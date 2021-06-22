Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı

İHA

Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı

Tunceli’de kent müzesi kurulmasının ardından ilk resmi kazı çalışması da başlatıldı. Resmi kazı çalışmasına Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı.
Pertek İlçesi’ne bağlı Tozkoparan Höyüğü’nde geçtiğimiz yıllarda yapılan arazi çalışmalarda höyük tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar gittiği tespit edilince bölge, 2019 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Kentte müzenin de açılmasıyla birlikte höyükte kurtarma kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarına arkeolog ve akademisyenlerin yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan da katıldı.
Burada açıklama yapan Vali Özkan, “Tunceli ilimizde başlangıç itibariyle tarihi camilerimiz, Pertek kalemiz, inanç merkezlerimiz, ocaklarımız hepsinden önemlisi ve özelliklisi Tunceli müzemiz var. Bunun yanı sıra doğal sit alanlarındaki tarih ve turizme yönelik düzenlemelerimiz yine Çemişgezek’te Urartu Mağaralarına dönük çalışmalarımız şeklinde devam eden tarih yolculuğumuz bugün de Pertek Tozkoparan’da höyüğümüzün kazısıyla devam ediyor” dedi.
Kendisine verilen bilgilere göre alanın Tunceli tarihi ve arkeolojisine güç ve kudret katacağına işaret eden Özkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bize ilimize tabi alan, turizme doğru taşıyan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Tunceli tarih, turizm, spor ve tabi alanlardaki güzellikleriyle geleceğe doğru koşmaya, yürümeye devam edecek. Tarihimizi güçlendirecek eserlerle karşılaşmayı umuyoruz” diye konuştu.
Vali Özkan’ın açıklamasının ardından arkeolog ve akademisyenler alan hakkında bilgilendirmelerde bulundu, sembolik ilk kazı çalışması da gerçekleştirildi.
Tunceli Müzesi Başkanlığında yürütülecek Arkeolojik Kurtarma Kazısına Düzce, Munzur, Dicle ve Erzurum Üniversitelerinden akademisyenlerin de bilimsel danışmanlık yapacağı kaydedildi.
Öte yandan kazıya, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Tunceli Valiliği ve yerelde birçok kurumun da lojistik destek sağlayacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı
Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde 
YEREL HABERLER Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde 
Erivan Barut, Özbekistan’da birinci oldu
YEREL HABERLER Erivan Barut, Özbekistan’da birinci oldu
Erzincan ve Tuncelili arkadaş grubu Pülümür Vadisinde çöp topladı
YEREL HABERLER Erzincan ve Tuncelili arkadaş grubu Pülümür Vadisinde ...
Tunceli’de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Tunceli’de ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden ...