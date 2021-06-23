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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

DHA

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 367 kök hintkeneviri ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda düzenlenen operasyonda, 367 kök dişi hintkeneviri ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir ve kubar esrar olay yerinde imha edilirken, uyuşturucu eken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-06-23 18:52:37

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