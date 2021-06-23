Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 367 kök hintkeneviri ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda düzenlenen operasyonda, 367 kök dişi hintkeneviri ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir ve kubar esrar olay yerinde imha edilirken, uyuşturucu eken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-06-23 18:52:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.