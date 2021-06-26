Hozat Belediyesinde 12 çalışan karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat İlçe Belediyesi’nde bir çalışanda Covid19 tespit edilmesi üzerine temaslı 12 personel 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli’nin Hozat ilçe Belediyesi’nde bir çalışanın Covid19 testin pozitif çıktı.Bunun üzerine temaslı olan 12 kişi 10 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. 10 gün boyunca iş ve işlemleri ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik, başkan sekreteri ve bir fen işleri çalışanının yürüteceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.