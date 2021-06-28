Tunceli'de meydanda mobil aşı hizmeti

Tunceli'de kent merkezinde meydana kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşları aşılamaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Covid19 ile mücadele kapsamında hem vatandaşlar aşılamaya davet ediliyor, hemde her bölgede aşı çalışması yapılıyor. Bu kapsamda son olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan yeraltı çarşısı üzerinde mobil aşı ekibi kuruldu. Ekipler, vatandaşların taleplerine göre Sinovac ve Biontech aşılarını yapmaya başladı.

Tunceli Valiliği de, aşı olmak isteyen vatandaşları mobil aşı merkezine davet ederek, "Unutmayalım ki hastalığa karşı elimizdeki en büyük güç aşı olmak" ifadelerini paylaştı.

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