Tunceli kent merkezinde mobil aşı uygulaması



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde mobil aşı uygulaması başladı.

Tunceli´de de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamayı hızlandırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 83 bin 400 nüfuslu kentte iki doz aşı yaptıranların sayısı 23 bin 951'e ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halkın aşıya olan ilgisini artırmak ve aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kent meydanına aşı stantları kuruldu. Sağlık çalışanları hem kentin işlek sokaklarında gezerek vatandaşları aşı olması konusunda ikna ediyor hem de kent meydanına kurulan mobil aşı stantlarında aşı hakkı olan vatandaşlara randevu şartı aranmadan aşı olmalarını sağlıyor.

Sağlık ekiplerinin aşı için ikna çalışmalarının sürdüğünü aktaran Halk Sağlığı Uzmanı Hakkı Aktaş, "Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü olarak şehir merkezinde Yer Altı Çarşısı üzerinde mobil aşı ekiplerimizle aşılama çalışmalarını son hızla yürütmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda kentin en işlek sokağında standımızı kurduk. Sahada 8 arkadaşımız sokaklarda gezerek hem vatandaşları bilgilendirme hem de ikna çalışmaları yürütüyorlar. Bilgilendirme ve ikna çalışmalarının sonucunda vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Vatandaşlarımız belli bir süre burada bekliyorlar, sonra da ikinci doz için randevularını oluşturup yönlendirmelerini sağlıyoruz. İlimizde şu an 18 yaş üstündeki vatandaşlara toplum sağlığı merkezlerimizde, aile hekimliklerimizde, hastanemizde randevu imkanı mevcut. 7 gün 24 saat aşılama hizmeti sunmaktayız, aşı hakkı tanınmış insanlarımızın beklemeden şimdi tam zamanı diyerek, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kent merkezinde kurulan mobil aşı standını gördükten sonra aşı olmaya karar verdiğini aktaran söyleyen Berhan Keser (19), "Çarşı merkezinde aşı yapıldığını gördüm, ben de geldim aşımı oldum. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-06-29 13:32:01



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