Cama vurup düşen serçeye parmağı ile su verdi, ardından doğal ortamına saldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cama vurup düşen serçeye parmağı ile su verdi, ardından doğal ortamına saldı

İHA

Cama vurup düşen serçeye parmağı ile su verdi, ardından doğal ortamına saldı

Tunceli’de kamu binasına girerek cama çarpan ve sersemleyen serçeye bir personel parmağı ile damla damla su içirdi. Çalışan, kendine gelen kuşu daha sonra tekrar doğaya saldı.
Çemişgezek Hükümet Konağı'nın bir odasına giren serçe, çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemleyip yere düştü. Serçeyi avcuna alan kaymakamlık personeli Aysel Karabulut, önce masaj yaptı ve ardından kapaktan su içirmeye çalıştı. Serçenin su içmemesi üzerine Karabulut, parmağı ile damla damla kuşa su içirdi. Bir süre sonra kendine gelen serçe, tekrar pencereden personel tarafından doğaya bırakıldı.
Mesai esnasında odaya minik bir misafirin geldiğini belirten Aysel Karabulut, “Çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemledi. Biz de arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Çok korkuyordu. Su vermeye çalıştık ama ilk başta içmedi. Biz kendimiz damlalarla vermeye çalıştık. Biraz kendine geldikten sonra gökyüzüne, özgürlüğüne geri bıraktık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli’de aşısını oldu Tunceli’de aşılama seferberliği, 66 bini geçti
YEREL HABERLER Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş, memleketi ...
Tunceli kent merkezinde mobil aşı uygulaması
YEREL HABERLER Tunceli kent merkezinde mobil aşı uygulaması
İçişleri Bakanlığı'nın usulsüzlük soruşturmasına takipsizlik kararını Danıştay, iptal etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı'nın usulsüzlük soruşturmasına ...
Tunceli'de meydanda mobil aşı hizmeti
YEREL HABERLER Tunceli'de meydanda mobil aşı hizmeti