Gülistan Doku'nun ablası: Kardeşimin cansız bedenini istiyoruz (2) 



YÜRÜYÜŞE GEÇEN AİLE, VALİ İLE GÖRÜŞÜNCE SONLANDIRDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesi, kızlarının akıbetini sormak için kentte eski vali olan Ordu Valisi Tuncay Sonel ile görüşmek üzere Ordu'ya yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, rahatsızlanınca sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Doku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu sırada Ordu Valisi Tuncay Sonel de Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile telefonda görüştü. Doku, Vali Sonel ile görüşmelerinin ardından Ordu'ya yürüyüşü yarım saat içinde durdurduklarını belirtti. Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel bizi aradı. Başsavcıyla görüştüğünü ve bir ekip kurulduğunu söyledi. Gülistan'ın dosyanın baştan sona inceleneceğini, bir evladı gibi elinden gelen ne varsa yapacağını aktardı. Tekrar bize söz verdi. Bizler de bu söze inanmak zorundayız çünkü başka bir çaremiz yok. Tuncay Sonel, kardeşimin kaybolduğu dönemin valisiydi. O dönemde ne olduğunun hepsini biliyor. Biz Vali Sonel'e ikinci kez inanıyoruz. İnşallah bizi pişman etmez. Ordu'ya yürüyüşümüzü durduruyoruz. Amacımız, Gülistan´a ne olduğunu ona sormaktı. Biz de memleketimize gideceğiz. Yeni ekibin çalışmalarını bekleyeceğiz. Biz kızımızın akıbetini öğrenmek için davadan dönmeyeceğiz. Biz devlet yetkililerden ve Tuncay Sonel'den şahsi olarak bir şey istemiyoruz. Biz kardeşimiz öldüyse cansız bedenini istiyoruz" dedi.Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-01 16:04:08



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