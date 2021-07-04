Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza koştu, görüntüler Ege ve Akdeniz’i aratmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza koştu, görüntüler Ege ve Akdeniz’i aratmadı

İHA

Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuza koştu, görüntüler Ege ve Akdeniz’i aratmadı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti. Ortaya çıkan görüntüler Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerini aratmadı.
Tunceli'de son günlerde etkisini arttıran ve 40 derecenin üzerine çıkan sıcak havalar, vatandaşları bunalttı. Hafta sonunu da fırsat bilen kent sakinleri, çevre illerdeki vatandaşlar ve ülke dışından tatil için memleketine gelen gurbetçiler, şehir merkezindeki Munzur Nehrinin kenarında bulunan havuzu doldurdu. Kadın, çocuk, genç, yaşlı yüzlerce vatandaşın akın ettiği havuzda kimileri yüzerek serinlerken kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Tunceli’deki bu görüntüler, Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerini hatırlattı.
Almanya’dan geldiğini belirten Mesut Demirkıran, bir haftadır Tunceli'de olduğunu söyledi. Aslen Tuncelili olduklarını belirten Demirkıran, "Her sene buraya geliyoruz. Antalya, Bodrum gibi yerleri hiç beğenmiyoruz, burayı çok beğeniyoruz. Tunceli çok sıcak, ama biz sıcağa hasret kaldık. Almanya’da hava iyi değil. 2 hafta kalıyoruz, güneşin tadını çıkartıyoruz. 20 sene gelmemiştim. İlk geldiğimde şaşırdım, il çok gelişmiş. Turistlik yerler açılmış, çok güzel olmuş. Bölgeden vatandaşlar Tunceli'ye geliyor" dedi.

"Ege kıyılarında da tatilimizi yapıyoruz, Tunceli oraları aratmıyor"
İsveç’ten geldiklerini aktaran Sinan Emek ise kaldıkları ülkenin soğuk olduğunu dile getirerek, "Kendi memleketimize geldik. Çok güzel bir havuz. Biz Ege kıyılarında da tatilimizi yapıyoruz. Oraları aratmıyor, her yönüyle güzel bir yer. İnanılmaz bir sıcaklık var, ailecek geldik, hep beraber serinledik. Yedik, içtik, eğlendik ve dinlendik. Gerçekten çok güzel" diye konuştu.
Hozat ilçesinden geldiklerini dile getiren Devrim Gencer de "Serinlemek için geldik. Gerçekten çok güzel bir atmosferi var buranın. Ailecek eğlenebileceğimiz bir yer, devamlı geliyoruz. Ege ve Marmara’ya çok gittik. Ama burası oralardan daha iyi bir yer. Daha rahatız ve huzurluyuz. Hiçbir şekilde geri kalır yanı yok" şeklinde konuştu.

"Burası bir Ege ve Akdeniz ile aynı ambiyansa sahip"
İşletme sahibi Aydın Engin, tesislerinin 2019'dan beri hizmet verdiğini söyledi. Engin, "Yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Burası bir Bodrum, Ege, Akdeniz değil ama aynı ambiyansa sahip. Gelen insanlar çok memnun. Yüzmek ve stres atmak için tercih eden çok insan var. İnsanlar eğleniyor, yemek ihtiyacını karşılıyor ve güzel zaman geçiriyor. Korana virüsten dolayı tesisimiz 1,5 yıldır kapalıydı. Herkes zor günler geçirdi. İnşallah o günleri geride bırakıp tekrar daha iyi yıllara kavuşacağız. Erzincan, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum’dan gelen vatandaşlarımız var. Burada eğlenip, dinlenip dönüyorlar. Elimizden geldiği kadar hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Sıcaklık gerçekten çok yüksek. İnsanlar evde bunalmaya başladı. Kaçacak yerleri burası. Gelip burada serinliyorlar. Sıcaklığın artmasıyla beraber yoğunda kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Madımak olayında hayatını kaybedenler Tunceli'de anıldı
YEREL HABERLER Madımak olayında hayatını kaybedenler Tunceli'de ...
Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Banka önündeki şüpheli valizin patlatılmadan sahibi ...
Tunceli'de korkutan yangın: Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de korkutan yangın: Alevler ormanlık alana ...
Kızı teşvik etti, emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kızı teşvik etti, emekli olduktan sonra hayalini ...