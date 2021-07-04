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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu

DHA

Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu koptu.  
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.'nin kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.    DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-07-04 20:30:25

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