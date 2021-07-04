Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu koptu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRÜCÜ ASKERİ HELİKOPTERLE ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

Tunceli'de, virajlı yolda bariyerlere çarptıkkan sonra metrelerce sürüklenen motosiklette yaralanan sürücü Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-04 22:38:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.