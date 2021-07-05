Tunceli'de 3 ayaklı kedi 2 ayaklı yavru doğurdu

Tunceli’de 3 ayaklı bir sokak kedisi, 2 ayağı olan yavru doğurdu. 2 ayaklı yavru kedi, görenleri şaşkına çevirdi.

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi’nde birkaç yıl önce 3 ayağı olan bir yavru kedi dünyaya geldi. Vatandaşların yaşamaz diye düşündükleri kedi büyüdü ve anne oldu. 3 ayaklı kedi, bu yıl 3 yavru dünyaya getirdi. 3 ayaklı kedinin yavrularından biri 2 ayaklı doğdu. Mahalle sakinleri yalnız anneye değil iki ayaklı yavruyu da beslerken kediye protez takılması halinde tamamen yürüyebileceğine inanıyor.

Hayatında ilk defa iki ayaklı kedi gördüğünü belirten Çınar Topaç, "Annesi 3 ayaklı olduğu için biraz daha rahat yürüyebiliyor. Ancak bunun 2 ayağı var ve 2'si de sol tarafta olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Veteriner hekime götürülse protez takılabilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.