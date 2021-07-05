Tunceli’de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran tarihli tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında Tunceli’de, toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda tasarruf tedbirleri konusunda yapılacaklar konuşuldu.

Tasarruf tedbirleri toplantısının ardından il idare şube başkanları toplantısı da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.