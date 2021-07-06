Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Ovacık kırsalında iz ve mühimmat bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada; kayaların arasına gizlenen 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, dolu 2 kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-06 10:01:21



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