Tunceli’de yaban keçileri şimdi de başıboş köpeklerin hedefinde

Tunceli’de yöre insanları tarafından kutsal kabul edilen ve çoğu zaman kaçak olarak avlanmalarıyla gündeme gelen yaban keçileri şimdi de başıboş köpeklerin hedefinde.
Tunceli’de Munzur ve Pülümür vadilerine bırakılan köpekler, vadilerin yüksek bölümlerinden su içmek için inen yaban keçilerine saldırmaya başladı. Köpeklerin saldırısında ölen bir yaban keçisi ve başında bekleyen köpek bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken daha önce de benzeri olayların yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar, vadilerdeki başıboş köpeklerin yaban keçilerine ciddi zarar verdiğini belirterek bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.