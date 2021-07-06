Tunceli’de bayramda alınacak tedbirler değerlendirildi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Tunceli’de, Kurban Bayramı öncesinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında, kentteki ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda Kurban Bayramında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konuşuldu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından kararların alınması ile sona erdi.

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