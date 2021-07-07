Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüntülendi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde çiftçi Hasan Tıkız, akşam saatlerinde yürürken karşısına daha önce görmediği bir hayvan çıktı. Yanındaki el feneri ile hayvanı takip eden Tıkız bir süre hayvanı takip etti. Daha önce böyle bir hayvanı bölgede görmediğini belirten Tıkız, “Akşam saatlerinde küçükbaş hayvanlarla ilerlerken karşıma daha önce görmediğim bir hayvan çıktı. Fareye benziyordu ama uzun kuyruk ve kulakları vardı. Bir süre el feneri ile takip ettim” dedi.



“Tavşanlarla akrabalığı yoktur”

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Arap tavşanının, Orta Anadolu bölgesi ve Batı Anadolu bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu’nun yayla ve steplerinde görüldüğü kaydeden Prof. Dr. Satar, “Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer almaktadır. Bazı ülkelerde insanlar tarafından tüketiliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.