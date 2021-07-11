Tunceli’de yaralı kukumav kuşu tedavi altına alındı

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kukumav kuşu, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli kırsalında vatandaşlar tarafından uçamadığı fark edilen bir kukumav kuşu bulundu. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri kuşu bulunduğu noktadan aldı. Kanadından ve ayağından yaralı olduğu tespit edilen kuş, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Yapılan tedavinin ardından kuşun yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

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