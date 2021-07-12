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Tunceli'de plaj keyfi

DHA

Tunceli'de plaj keyfi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)HAVA sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tunceli'de vatandaşlar, serinlemek için Munzur Nehri'ne akın etti.
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tunceli´de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca kent sakinleri ile yurt içi ve yurt dışından memleketine dönenler, serinlemek için meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne akın etti. Hafta sonunun da etkisiyle kadın, çocuk, genç yaşlı yüzlerce kişi, doğal plajlarda nehre girdi. Bazıları yüksekten buz gibi suya atladı. Kimileri plajda voleybol oynadı, kimileri de şezlonglarda güneşlendi.
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artıyor. Tatilini geçirmek için Fransa´nın başkenti Paris'ten geldiğini aktaran Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini belirterek "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Burası doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.
14 yıldır Tunceli'de yaşadığın aktaran Antalyalı Filiz Salduz ise, "Ben Antalyalıyım, 14 yıldır burada yaşıyorum. Ben ve eşimin mesleğinden dolayı her zaman tatile çıkma fırsatımız olmuyor ya da kısıtlı oluyor. O yüzden fırsat bulabildiğimiz kadar Munzur Nehri'ne geliyoruz. Burası, kültürü, doğası ve insanıyla muhteşem bir şehir. Serinlemek için kendimizi Munzur Nehri'ne atıyoruz. Munzur'un buz gibi ve pırıl pırıl bir suyu var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-07-12 09:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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