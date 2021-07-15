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Tunceli’de piknikçilerin olduğu alana yıldırım düştü Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

İHA

Tunceli’de piknikçilerin olduğu alana yıldırım düştü Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Tunceli’de piknik yapan vatandaşların olduğu alana yıldırım düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan yangın belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Uzuntarla köyü civarına yıldırım düştü. Piknikçilerin bulunduğu alana isabet eden yıldırım yangına sebep olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Tunceli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ve bölgede bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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