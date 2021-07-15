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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

DHA

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.
Tunceli Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla valilik bahçesinde anma programı gerçekleşti. Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma komutanı Durali Ceylan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, FETÖ'cülerin Türkiye'ye karşı alfabenin her harfinden terör örgütleri üretildiğini söyledi. Vali Özkan, "Kendileri yetmedi devşirmeleriyle geldiler. Bu sefer de içimizden kandırdıkları adını emperyalizme karşı mücadele koydukları uşaklarıyla geldiler. Bakıyorsun devşirmenin elinde emperyalizmin silahı, emperyalizmin parası. Alfabede adlarını koyacakları harf kalmadı. DEAŞ dediler, DHKP-C dediler, İŞİD, TİKKO dediler, Hizbullah dediler, haşa Allah´ın ismini kötüye kullandılar. Yine yetmedi Asala dediler üstümüze geldiler devşirmeleriyle. Ellerinde kendi silahları ceplerinde sahiplerinin paralarıyla geldiler. Kürtlük dediler benim insanımın kanına girdiler. PKK gibi bir illeti PKK dedikleri itlerini üstümüze saldılar. Garibim Kürdün davasını güdüyoruz diye mübarek millete nara saldılar. Bu ne biçim Kürdün hakkını aramaktır ve savunmaktır. Türk milleti yüreği ile alın teriyle işinde gücünde. Olan garibanın çocuğuna oldu. Kendileri kolejlerde kendileri Avrupa'daki çocukları dururken, gariban ve yetimin çocuğunu ateşe attılar. Yanımıza komşu oldular, aramızdan seçip devşirdiler. Milletin alın teriyle yetiştirdiler, iman sahibi diye millete tanıştırdılar. Ama 15 Temmuz'da milletin hem özünü hem aklını hem imanını hem de vicdanını zorladılar. Derslerini aldılar ve almaya devam edecekler. Hesaplayamamışlar bu büyük millet bu yürekli ve şerefli millet vatan satmaz" dedi.
Vali Özkan´ın konuşmasının ardından okullar arasında düzenlenen 15 Temmuz Destanı temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, şiir ve kompozisyonlarını okundu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-07-15 23:44:07

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