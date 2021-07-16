Uçuruma yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, uçuruma yuvarlandı. Sürücü yuvarlanan traktörden atlayarak kurtuldu.

Kaza, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin Şanlıoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü Şanlıoğlu, traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.