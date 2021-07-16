Hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkisinde meydana geldi. Hasan Atilla yönetimindeki 27 AAU 62 plakalı hafif ticari araç girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Direk de aracın üzerine devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-16 14:01:21



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