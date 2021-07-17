AFAD Tunceli ekibi, Rize’de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

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AFAD Tunceli ekipleri Rize’de yaşanan sel felaketi nedeni ile gittikleri kentte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rize Güneysu’da meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Tunceli AFAD ekipleri, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, farklı illerden gelen gruplarla birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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