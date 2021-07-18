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Tunceli’de ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

İHA

Tunceli’de ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı.
Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Karagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hayvancılık yapan Şükrü Karadağ (52) hayvanlarını ormanlık alanda otlatırken aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Karadağ yaralanırken köylüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Köye gelen 112 acil sağlık ekipleri Karadağ’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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