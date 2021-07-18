Tunceli’de ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı.
Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Karagöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede hayvancılık yapan Şükrü Karadağ (52) hayvanlarını ormanlık alanda otlatırken aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Karadağ yaralanırken köylüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Köye gelen 112 acil sağlık ekipleri Karadağ’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.