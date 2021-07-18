Ayı saldırısında yaralandı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Pülümür ilçesinde Şükrü Karadağ, hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık alanda ayının saldırısı sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Karadağ, "Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı" dedi.

Olay, sabah saatlerinde, Pülümür'e bağlı Kocatepe köyündeki Sarıgül yaylasında meydana geldi. Hayvanlarını dağlık ve ormanlık alana otlatmaya götüren Şükrü Karadağ, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Karadağ, saldırıda yaralandı. Şükrü Karadağ, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Karadağ, saldırı anının anlattı. Ayının, kendisini birkaç pençe vurduktan sonra bıraktığını söyleyen Karadağ, "Hayvanları otlatmaya gittik. Yaylanın arkasındayız ve kocaman kaya vardı. Ardıç ağacının altından birdenbire ayı çıktı. Üstüme atladığı sırada kendimi yana attım. Ne yapacağımı düşünüyorum o anlarda. Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti. Ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı. Ben de yuvarlanmaya başladım. Ayı da beni bırakıp kaçtı gitti. Bu bölgede yaylacı çok ve çadırda kalıyorlar. Çadıra ayı sürekli geliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM

2021-07-18 14:25:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.