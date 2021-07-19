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Tunceli’den çıkan kurutmalıklar 2 ülke ve 14 ilin sofralarını süslüyor 23 yıllık turizm işletmeciliğini bıraktı, devletten aldığı destek ile kendi işinin patronu oldu, siparişlere yetişmeye çalışıyor

İHA

Tunceli’den çıkan kurutmalıklar 2 ülke ve 14 ilin sofralarını süslüyor 23 yıllık turizm işletmeciliğini bıraktı, devletten aldığı destek ile kendi işinin patronu oldu, siparişlere yetişmeye çalışıyor

– Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine yerleşen ve hobi olarak devletten aldığı destek ile kurutma tesisi açan Salim Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve 14 ile gönderiyor.
Yaklaşık 23 yıldır İstanbul ve İzmir’de 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Salim Tufan, babasının vefatı ile memleketi Çemişgezek ilçesine dönüş yaptı. Tufan, ardından neler yapabilirim diye bakarken meyve kurutma işine girmeye karar verdi. KOSGEB’den destek alan Tufan, bahçesine bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 2 ülke ve Türkiye’de 14 ile göndermeye başladı. İlerleyen zamanlarda işlerini daha da büyütmek isteyen Tufan, şu anda gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 yıl önce memleketine dönüş yaptığını aktaran atölye sahibi Salim Tufan, “Ben turizmciyim. 23 sene İstanbul ve İzmir’de 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yaptım. Babamın vefatı ile birlikte buraya gelmek zorunluluğu doğdu. Burada hem kendi arazilerimize bakmak hem de neler yapabiliriz diye düşünürken meyve kurusu işine girdim. Yaklaşık 23 çeşit meyve kurusu üretiyorum. Ürünlerimizin hiç birinde katkı maddesi kullanmadan sadece makinada suyunu ve buharını alarak vitaminlerine değer kaybettirmeden ürün üretiyoruz ve bunu 5 yıldızlı otellere, doğal ürün satan şarküterilere, internet üzerinden satışını yapıyoruz. Eylül itibari ile de yurtdışında İngiltere ve Hollanda’ya ilk ürünlerimizi yollayacağız” dedi.

“İngiltere ve Hollanda ile anlaşmalarımızı yaptık onları yollayacağız”
İlçeye döndükten sonra ciddi yatırım yapma kararı aldığını aktaran Tufan, “İlk etapta hobi olarak başladım. Bunu otellere ve tanıdığım insanlara tattıra tattıra ARGE çalışmalarıyla iyice geliştirdim ve ciddi anlamda talep görmeye başladı. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan sağlıklı tatlar üretiyoruz. Şu an Türkiye’de 14 ile yurtdışında ise İngiltere ve Hollanda ile anlaşmalarımızı yaptık onları yollayacağız. Bizim ürünlerimizin hepsi katkısız doğal ürünler. Rahatlıkla çocuklarınıza yedirebilirsiniz” diye konuştu.

"Küçük adımlarla başladık ama bu işi her geçen gün büyüteceğiz”
Şu anda 3 kişiye istihdam sağladığını ve bunu arttırarak 15’e çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Tufan, “İlçemizde başka bir imalathane yok. Bu anlamda çok büyük bir istihdam sağlamış olacağız. Küçük adımlarla başladık ama bu işi her geçen gün büyüteceğiz. Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ciddi talepler var. Narenciye grubu hariç tüm ürünlerimizi kendi ilçemizden temin ediyorum. İlçemizde şu an 2 dönümlük çilek bahçesi yaptım ve birçok ürünümü de ben kendim üretiyorum. Burada köylülerden ve şehrin içindeki insanlardan birinci el ilaçsız ve hormonsuz ürünler alıp burada işliyorum. Burada ürettiğimiz ürünler Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Türkiye’nin birçok ilinin sofralarını süsleyecek. Çocukların çay keyfi ya da alternatif bir ürün olarak yiyebilecekler. Sadece kurusunu yapmıyoruz, işledikten sonra alternatif gıda ürünü olarak da kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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