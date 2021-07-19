Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahine tedavi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.
Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeşil Yazı Karakolu ekipleri, Munzur Gözeleri'nde bayram yoğunluğu nedeniyle yaptıkları devriye sırasında, hareket etmeyen kızıl şahini fark etti. Yaptıkları incelemede kızıl şahinin yaralı olduğunu tespit eden ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-07-19 16:14:49
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