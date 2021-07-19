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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

İHA

Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi esnasında Gözeler mesire alanında görülen yaralı kızıl şahine yardım edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi Ziyaret köyü Gözeler mevkii içerisinde bulunan mesire alanında icra edilen devriye faaliyeti esnasında uçamadığını gördüğü yaralı kızıl şahin, yırtıcı hayvanlar tarafından zarar verilmemesi ve gerekli tedavisinin yapılabilmesi için emniyet altına alınmış ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.

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