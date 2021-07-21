Tunceli Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı

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Rize için çok kritik uyarılar!

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Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Tunceli Valiliği, Ovacık ve Pülümür Vadilerinde ateşli piknik ve kamp yapmanın, çadır kurmanın yasak olduğunu açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarına dikkat çekildi. Açıklamada, "Ovacık ve Pülümür vadilerimizde, ateşli piknik yapmak, ateş yakmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasaktır. Denetim ekiplerimizce bu husustaki denetimlerimiz artarak devam edecektir” denildi.

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