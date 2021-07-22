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Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekiplerinden vadilerde piknik denetimi

İHA

Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekiplerinden vadilerde piknik denetimi

Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekipleri Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimlerde vadilerde ateşli piknik yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmanın yasak olduğu vatandaşlara tebliğ ediliyor.
Tunceli Valiliğinin Ovacık ve Pülümür vadilerinde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirmesinin ardından jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Pülümür ve Ovacık vadileri boyunca jandarma ekipleri ve orman muhafaza ekipleri tarafından gerekli denetimlerin yapılmaya devam ettiği belirtilerek, “Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir. Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım” denildi.

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