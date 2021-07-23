Tunceli’de milli parkta temizlik ve denetim çalışması

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından milli parkta temizlik ve denetim çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çalışma esnasında vatandaşlara yönelik denetimler de yaptı. Temizlik ve denetim çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan milli parka çöp atmamaları istendi.

Öte yandan Tunceli Valiliği de Ovacık ve Pülümür vadilerinde, ateşli piknik yapmak, ateş yakmak, kamp yapmak, çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu kaydederek bu konuda denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

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