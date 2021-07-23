6 günde nüfusundan fazla araç girişinin olduğu Tunceli'de havadan denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 günde nüfusundan fazla araç girişinin olduğu Tunceli'de havadan denetim

DHA

6 günde nüfusundan fazla araç girişinin olduğu Tunceli'de havadan denetim


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)KURBAN Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler Tunceli'ye akın etti. 88 bin nüfusa sahip kente, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 90 bin 300 araç giriş yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın başkanlığında 300 kişilik personelle 36 noktada Kurban Bayramı önlemlerinin yanı sıra trafikte de helikopterli denetim yapıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.
MİLLİ PARKTA KAMP YAPMAK VE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI
Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Tunceli Valiliği, Ovacık ve Pülümür vadilerinde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirirken, jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından da milli parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği, "Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir. Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-07-23 13:48:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de milli parkta temizlik ve denetim çalışması
YEREL HABERLER Tunceli’de milli parkta temizlik ve denetim çalışması
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan şelalede serinliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar, efsaneye konu olan ...
Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekiplerinden vadilerde piknik denetimi
YEREL HABERLER Tunceli’de jandarma ve orman muhafaza ekiplerinden ...
Bayram ziyaretine gelen kadında koronavirüs tespit edildi, köy ve mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayram ziyaretine gelen kadında koronavirüs tespit ...
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
Tunceli Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği orman yangınlarına karşı uyardı