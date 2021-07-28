Tunceli’de, il istihdam ve mesleki eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, engellilere yönelik hibe desteğinden faydalanan vatandaşlarla sözleşme imzalandı.
Tunceli’de, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında 3. dönem il istihdam ve mesleki eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğünce verilen engellilere yönelik hibe desteğinden faydalanarak hayvancılık alanında projeleri onaylanan vatandaşların sözleşmeleri imzalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.