Tunceli’de paket arıtma tesisi projesi hayata geçiyor

Tunceli Organize Sanayi Bölgesine yapılması planlanan paket arıtma tesisinin ihalesi gerçekleştirildi.
Tunceli OSB'ye yapılması planlanan 100 metreküp kapasiteli paket arıtma tesisi projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı. Yatırım programına alınan projenin ihalesi gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.