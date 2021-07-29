Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’de bir köyün korona virüsten dolayı 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde, çok sayıda Covid19 vakası görülmesi ve görülen vakaların temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 28.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Geyiksuyu köyü 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.