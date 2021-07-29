Tunceli’de 278 kök kenevir ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yasa dışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Pülümür ilçemize bağlı bir köyde tespit edilen araziye ekili 278 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Kenevir eken şahısla ilgili arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.